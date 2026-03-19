MIRAFLORES: LA HISTORIA DEL LOTE 88
La historia del Lote 88 comienza varios años antes de ser otorgado a los originarios, cuando en el año 1924 tras los grandes conflictos en la zona del Paraje 4 de Febrero Torcuato de Alvear les otorga 150 mil hectáreas a las comunidades originarias en la zona del interfluvio. Sin embargo un grupo se trasladan a Saenz Peña queriendo “tomar” la localidad generando conflictos y poco después se asentaron en Pampa Florida de Saenz Peña. Posteriormente en el año 1931, con la llegada de los colonos a poblar las colonias Castelli y La Florida recientemente creadas, comandados por los Caciques Augusto Soria, Cabito Leyva, Lorenzo Aranda, Carlitos Gomez, Juan Miguel y Julian Chichíri se trasladaron para asentarse en lo que hoy se conoce como El 44 donde permanecieron unos tres meses.
En ese entonces solicitaban tierras que habían sido otorgadas a los colonos que llegaron principalmente de La Pampa y otras provincias tras lo cual a los efectos de hallar un principio de solución al conflicto, el General Eugenio Tchorba logró reunir a dichos caciques sumando además al cacique Juan Ramón del Paraje pozo del Toro con los cuales firmó el 10 de julio un convenio de pacificación hasta tanto el Gobierno Nacional resuelva sus peticiones.
Estado Nacional tomó cartas en el asunto y bajo las órdenes del Presidente Uriburu se les otorgó 10 mil hectáreas al norte de la Colonia La Florida, Paraje Las Miraflores donde el 01 de diciembre de 1933 fueron trasladadas un total de dos mil personas comandadas por Cabito Leyva.
Varios años mas tarde cuando se lleva a cabo la Provincialización del Chaco dichas tierras no tuvieron su traspaso y quedaron como tierras fiscales provinciales y desde entonces las mismas vienen sufriendo la problemática a la que se llega hoy tras la “venta” en algunos casos y otros otorgados por la comuna a los criollos que construyeron sus viviendas en el lugar y que ya suman unas 600 familias.
Fuentes : del Libro del Lic. Ricardo Omar Jacob
Puntos clave de la historia y el conflicto:
Origen del reclamo: Las tierras forman parte de una reserva indígena histórica tal lo especificado. En 1991, al crearse el municipio de Miraflores, los lotes 87, 88, 93 y 94 se vieron inmersos en una disputa de propiedad, a pesar de las reservas previas de 1979.
Fallo Judicial y Transferencia: Existe una sentencia judicial firme que obliga a la provincia a transferir el Lote 88 a la asociación comunitaria «Mujeres Fuertes», perteneciente a la comunidad originaria.
Situación Actual: Más de 600 familias criollas y originarias habitan el área, generando tensión social.
Gestión del Conflicto: El gobierno provincial actual busca soluciones a través del diálogo para evitar desalojos, planteando la posibilidad de solicitar prórrogas al fallo judicial que tiene plazo hasta el 31 de marzo.
El conflicto ha tenido intervención de organismos de derechos humanos y el Consejo de Recuperación Territorial, que han presionado por el cumplimiento del reconocimiento de la propiedad comunitaria