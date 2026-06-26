MIRAFLORES: LA RUTA PROVINCIAL N° 9 AVANZA HACIA EL IMPENETRABLE Y TRANSFORMA LA CONECTIVIDAD DE LA REGIÓN
La construcción de la Ruta Provincial N° 9 continúa avanzando a buen ritmo entre Miraflores y el paraje Las Hacheras, donde finalizará el tramo asfaltado en pleno corazón del Impenetrable chaqueño.
En forma paralela, las obras también progresan en la planta urbana de Miraflores, específicamente en el acceso por la zona norte, donde se ejecuta una importante intervención vial que contempla una avenida de doble mano con pavimento y obras complementarias, mejorando la seguridad y la circulación para vecinos y visitantes.
Estos trabajos forman parte del plan de infraestructura impulsado por el gobernador Leandro Zdero, quien había asumido el compromiso de llevar obras históricas al norte de la provincia y que hoy comienzan a concretarse.
La pavimentación de la Ruta Provincial N° 9 representa una obra estratégica para el desarrollo del Impenetrable, ya que mejorará la conectividad, facilitará el transporte de la producción, fortalecerá el turismo y permitirá una mejor integración de las comunidades de la región.
Los vecinos destacan que, después de muchos años de espera, las máquinas continúan trabajando y las obras muestran un avance sostenido, reflejando un cambio concreto para Miraflores y las localidades del norte chaqueño.
Cadena Los Ángeles 106.9 MHz Miraflores, la radio del interior del Chaco, realiza un monitoreo permanente del avance de esta obra, informando a la comunidad sobre cada etapa de ejecución y acompañando de cerca uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la región.
Con estas inversiones en infraestructura vial, el Impenetrable comienza a cambiar. La llegada del asfalto y las mejoras urbanas representan más oportunidades, mejor calidad de vida y un impulso al desarrollo de una de las regiones históricamente más postergadas del Chaco.
Fuente nota y fotos gentileza de Panorama Interior