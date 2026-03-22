MIRAFLORES: LOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE LOS VECINOS DEL LOTE 88
Eran firmados por los referentes originarios Epifanio Leiva y Hugo Méndez, y por otros dos referentes de apellidos Rojas y Frías.
En los escritos, se establecía la «Venta y Cesión de los Derechos de Propiedad» al comprador; y los precios variaban según la extensión de los terrenos.
Estos contratos fueron certificados, en su mayoría, por el Juez de Paz de Miraflores Omar Ricardo Verdón.
Según los testimonios de los vecinos, el acuerdo establecía que las escrituras de los terrenos se debían tramitar directamente a nombre del comprador en las oficinas de catastro municipal, confiados en que los Lotes 87, 88, 93 y 94 ya habían pasado a formar parte del ejido municipal.
Cuando se inició la causa en el año 2012 por una denuncia de Epifanio Leiva, ya había más de 100 contratos de compraventa de terrenos y más de 400 familias radicadas en el Lote 88.
Según se estima, actualmente hay 637 viviendas en el Lote 88 y más 40 obras en edificación donde habitan en total más de 2.000 personas que quedarán a la deriva cuando el próximo 31 de marzo el Estado Provincial inicie la escrituración de las 100 manzanas a favor de las comunidades originarias, luego de un largo proceso judicial.
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