MIRAFLORES: POBLADORES DEL LOTE 88 RECLAMAN ACCIÓN LEGISLATIVA POR CONFLICTO DE TIERRA
Los habitantes del Lote 88 manifestaron su malestar por la ausencia de diputados provinciales frente al conflicto de tenencia de la tierra que afecta a numerosas familias del Impenetrable Chaqueño, y pidieron que se traten proyectos para brindar soluciones.
Los pobladores indicaron sentirse solos y destacaron que la falta de intervención política agrava el escenario. Reconocieron la presencia del ministro de Gobierno Julio Ferro, pero sostuvieron que sin el compromiso del Poder Legislativo será difícil avanzar.
También cuestionaron la sentencia judicial, que consideran de imposible cumplimiento y que no contempla la realidad social de la zona. Para la comunidad, la tierra es residencia, identidad y sustento, y esperan respuestas urgentes de sus representantes.