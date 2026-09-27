MIRAFLORES: RECUPERARON UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA Y ESCLARECIERON UN HURTO
El rodado fue localizado durante una recorrida preventiva. Un hombre que circulaba en la motocicleta huyó al advertir la presencia policial y la abandonó en la vía pública.
En la jornada del 26 de septiembre, efectivos de la Comisaría Miraflores lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída por un vecino de 75 años, logrando de esta manera avanzar en el esclarecimiento de un hecho de supuesto hurto.
El procedimiento se produjo mientras personal de guardia realizaba recorridas preventivas por inmediaciones del barrio Sur, donde observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta cuyas características coincidían con las del rodado denunciado.
Al advertir la presencia policial, el motociclista emprendió la fuga y, metros más adelante, abandonó el rodado en la vía pública para continuar huyendo a pie hacia una zona boscosa, donde finalmente se perdió de vista.
Posteriormente, los efectivos verificaron las numeraciones de motor y cuadro, estableciendo que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída, por lo que procedieron a su formal secuestro.
Intervino la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2 de Juan José Castelli, a cargo de la Dra. Amelia Lezcano en carácter de subrogante, que dispuso que el motovehículo sea restituido a su propietario, previa acreditación de la propiedad.