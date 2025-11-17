MIRAFLORES: URGENTE BÚSQUEDA DE UN HOMBRE QUE ATACÓ A SU PAREJA Y A SU HIJASTRA CON ARMA DE FUEGO
La Policía del Chaco emitió una alerta de búsqueda del ciudadano Reinaldo Ruíz, álias «Kiko» en el marco de una causa por «Tentativa de homicidio agravado en contexto de violencia de género».
La Comisaría Miraflores, dependiente informó que el día domingo 16 de noviembre a las 13:15 horas , se tomó conocimiento sobre un grave hecho de violencia ocurrido en el barrio «Koki» de esa localidad.
En el marco de la causa “SUP. TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO”, se estableció que el ciudadano REINALDO RUÍZ, alias “KIKO”, habría ocasionado lesiones con arma de fuego a su pareja y agresiones físicas a su hijastra.
Las víctimas, M.N (55) y M.C (21), fueron asistidas en el hospital local, encontrándose fuera de peligro, y posteriormente derivadas al hospital Bicentenario para mayores estudios.
Intervino la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo del Dr. Gerónimo Roggero, quien dispuso la inmediata localización y aprehensión del autor del hecho.
Personal policial lleva adelante operativos policiales con el fin de lograr la individualización, ubicación y detención de REINALDO RUÍZ (“KIKO”), quien se encuentra siendo buscado por este hecho.
Se solicita a la comunidad que ante cualquier información que contribuya a su paradero, la aporte de manera anónima y segura a la comisaría más cercana o a las líneas de emergencia.