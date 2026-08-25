MIRKO KLOSTER Y KEVIN KVIATKOVSKI, CAMPEONES EN MÉXICO
25 agosto, 2026
Los chaqueños Mirko Kloster y Kevin Kviatkovski se consagraron campeones de 1ª Open en Reynosa, México, coronando una gran actuación.
En la gran final derrotaron a la dupla integrada por Santi Strazza y Pablo Barrera, para quedarse con un nuevo título internacional.
Una enorme alegría para el pádel chaqueño, con Kloster y Kviatkovski demostrando una vez más su gran nivel fuera del país.
¡Felicitaciones, campeones! A seguir dejando bien alto al Chaco y a la Argentina.
Fuente: Pasión Deportiva