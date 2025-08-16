MISIÓN NUEVA POMPEYA – ACCIDENTE ENTRE MOTOS CON LESIONADOS GRAVES: UN MENOR DE EDAD LUCHA POR SU VIDA
En la jornada de este sábado 16 de agosto en plena Avenida General Güemes colisionaron dos motovehiculos por razones que aún las autoridades tratan de establecer con testimonios de los primeros vecinos en llegar.
El accidente ocurrió cerca de las 20:15hs, entre dos menores de edad en una moto 110cc y un mayor de edad en una moto XR honda 150, unos de los menores se encuentra en grave estado de salud; cabe destacar que la ambulancia del hospital local asitió con personal idoneo para brindar los primeros auxilios además de la policía jurisdiccional realizó las actuaciones correspondientes. Por el impacto, las lesiones son de gravedad y uno de los menores sería derivado al hospital del Bicentenario de Castelli para una atención de mayor complejidad».
Fuente: Panorama Interior