MISIÓN NUEVA POMPEYA: EL GOBIERNO PROVINCIAL LLEVÓ ASISTENCIA INTEGRAL AL PARAJE LAGUNA DE AYARDE

𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗚𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗗𝗨𝗖𝗧𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 «SAN AGUSTÍN «🌾🚜 🌾La Secretaría de Producción y Desarrollo Local concretó una nueva entrega de pastura a

NIEVAS ACOMPAÑÓ A DOÑA BALTA EN SUS 85 AÑOS

Alberto Nievas festejó con Doña Balta Gonzáles (Como se la conoce en el lugar) sus 85 años. Se trata de Ubalda Ifran del