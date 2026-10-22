MISIÓN NUEVA POMPEYA: EL IPDUV AVANZA CON OBRAS DE VIVIENDAS

El Intendente Oscar Alberto Nievas junto al Secretario de Gobierno Jorge Seu y el Secretario de Finanzas Jorge Molina hicieron entrega de indumentaria

EL MUNICIPIO ENTREGÓ INDUMENTARIA A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS AFECTADO AL BACHEO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO VERIFICÓ AVANCES DE VIVIENDAS EN EL ASUSTADO

El Secretario de Gobierno Jorge Seu junto al Delegado Municipal Daniel Galarza, recorrieron las obras de las viviendas en construcción del Paraje El