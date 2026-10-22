MISIÓN NUEVA POMPEYA: EL IPDUV AVANZA CON OBRAS DE VIVIENDAS
Fernando Berecoechea, supervisó las obras que se ejecutan mediante un convenio con el Municipio local, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales y mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas.
El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, supervisó el avance de las viviendas que se construyen en Misión Nueva Pompeya, en el marco de un convenio entre el organismo provincial y el municipio.
Durante la recorrida, el titular del IPDUV verificó el estado de los trabajos, que avanzan muy bien y forman parte de las acciones destinadas a ampliar el acceso a una vivienda digna en el interior provincial. “Estamos trabajando para que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia. Estas viviendas representan inclusión, arraigo y mejores condiciones de vida para los vecinos de Misión Nueva Pompeya”, destacó Berecoechea.
Desde el organismo remarcaron la importancia de impulsar soluciones habitacionales en las distintas localidades del Chaco, especialmente en aquellas comunidades donde la demanda de viviendas constituye una necesidad prioritaria.
En este sentido, las obras forman parte de las políticas del Gobierno provincial orientadas a fortalecer el desarrollo de las comunidades, promover el arraigo y generar mejores oportunidades para las familias chaqueñas.
A través de estas intervenciones, el IPDUV continúa trabajando de manera articulada con los municipios para avanzar en soluciones concretas que permitan mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de acceso a la casa propia en toda la provincia.