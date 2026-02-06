MISIÓN NUEVA POMPEYA: HABILITARON FERIA JUDICIAL PARA GARANTIZAR DERECHO HUMANO DE DOS MENORES DE EDAD A SER ALIMENTADOS

CASTELLI: AMBIENTE ENTREGÓ PLANTINES EN EL BARRIO CRISTINA KIRCHNER Este viernes el Secretario de Ambiente Enzo Ferrari junto a su equipo hicieron entrega

EL GOBIERNO AVANZA EN LA CREACIÓN DE FISCALÍAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS RURALES Y AMBIENTALES

El Ministerio de Seguridad y Justicia lleva adelante un plan de inversión en equipamiento de última tecnología y capacitación de los recursos humanos