MISIÓN NUEVA POMPEYA: MÁS DE 560 PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN EL OPERATIVO RES Y DESTACAN LA BAJA DE LA MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL
*Este jueves, el Gobierno del Chaco llevó adelante un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en Misión Nueva Pompeya, una iniciativa articulada entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos que acercó atención médica especializada y gratuita a cientos de vecinos de la región.*
La jornada fue coordinada por el *Dr. Gerardo Delgado* y permitió asistir a más de 530 pacientes, con un total de 704 prestaciones realizadas. Entre ellas se concretaron 87 atenciones en pediatría, 70 en clínica médica, 54 en cardiología, 38 en neumonología, 40 en obstetricia, 30 consultas odontológicas, 90 ecografías, 30 inmunizaciones, 100 acciones de enfermería y 30 electrocardiogramas.
El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, destacó la importante concurrencia al operativo y remarcó el valor de estos abordajes territoriales que acercan profesionales de distintas especialidades a las comunidades más alejadas de la provincia.
En ese sentido, señaló que el trabajo sostenido junto a especialistas y el acompañamiento permanente durante el embarazo, el parto y el posparto han tenido un impacto directo en la reducción de la mortalidad materno infantil en el Chaco. “Para nosotros es un desafío importante seguir reduciendo estos números, que no son simplemente números, sino niños que están sanos y vidas salvadas”, expresó el funcionario.
Resico explicó además que el hospital de Misión Nueva Pompeya fue fortalecido con equipamiento y más profesionales, lo que permitió duplicar su capacidad de atención, priorizando el seguimiento de embarazos y partos, especialmente en madres primerizas. Asimismo, indicó que la mayoría de los nacimientos atendidos corresponden a mujeres de comunidades originarias. El funcionario destacó también el trabajo de los especialistas en obstetricia y el acompañamiento integral que reciben las madres durante las etapas de preparto y posparto. En ese marco, mencionó el caso de una madre de Nueva Pompeya que dio a luz a trillizos, cuyos bebés se encuentran en buen estado de salud gracias al seguimiento realizado durante todo el embarazo.
*Articulación con el Municipio*
Durante la jornada, Resico también mantuvo un encuentro con el intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, para seguir coordinando nuevas acciones destinadas a fortalecer la prevención del embarazo no deseado mediante campañas de concientización, información y acompañamiento.
Además, analizaron la necesidad de mejorar la articulación y las vías de comunicación entre El Impenetrable y Juan José Castelli para optimizar la derivación y atención de embarazos de riesgo, partos complejos y otras situaciones sanitarias.
“Hay mucho por hacer”, afirmó el secretario, quien adelantó que el Gobierno provincial continuará impulsando acciones concretas en el territorio para fortalecer el acceso a la salud y la prevención en toda la región.