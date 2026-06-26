MISIÓN NUEVA POMPEYA: MÁS DE 560 PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN EL OPERATIVO RES Y DESTACAN LA BAJA DE LA MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL

El Gobierno provincial informó que avanza, a través del Programa nacional de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), en proyectos de ampliación de

INSTALAN PANELES SOLARES EN MAS DE 130 ESCUELAS DE EL IMPENETRABLE PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ENERGÍA

Asisten con alimento balanceado a productores de Castelli y El Espinillo afectados por las inundaciones

En estos días se entregarán cerca de 90 mil kilos de alimento balanceado. El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Producción