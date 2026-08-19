MUSIMUNDO DE JUAN JOSÉ CASTELLI ESTARÍA A PUNTO DE CERRAR SUS PUERTAS
La sucursal local de Musimundo estaría atravesando una situación que genera preocupación entre sus trabajadores. Según pudo conocer este medio a partir de testimonios de empleados de la firma, la caída en las ventas y una reducción en el horario laboral serían algunos de los factores que marcarían el actual escenario.
La posibilidad del cierre de la sucursal de Musimundo en Juan José Castelli comenzó a generar preocupación entre los trabajadores y sus familias.
De acuerdo con información recabada por este medio en diálogo con empleados de la sucursal, las ventas habrían disminuido considerablemente en los últimos tiempos, situación que habría derivado, entre otras medidas, en una reducción del horario de trabajo.
Los trabajadores consultados señalaron además que, de manera extraoficial, habrían recibido información sobre un posible cierre de la sucursal en el corto plazo.
Hasta el momento, no se conoce una comunicación oficial de la empresa que confirme el cierre definitivo del establecimiento, por lo que la situación permanece a la espera de una definición formal.
PREOCUPACIÓN POR LAS FUENTES LABORALES
La eventual salida de Musimundo de Juan José Castelli genera especial preocupación debido al impacto que podría tener sobre las familias que dependen directamente de esos puestos de trabajo.
En una localidad donde cada empleo registrado representa una fuente fundamental de ingresos para un grupo familiar, la pérdida de estas fuentes laborales significaría un fuerte golpe para los trabajadores y también para la economía local.
Los empleados consultados manifestaron su incertidumbre frente al futuro y aguardan conocer cuál será la decisión definitiva de la empresa respecto de la continuidad de la sucursal.
A LA ESPERA DE UNA CONFIRMACIÓN OFICIAL
Por el momento, la información sobre un posible cierre surge de los testimonios recogidos entre trabajadores de la sucursal y no constituye una confirmación oficial de Musimundo.
Desde este medio se seguirá de cerca la situación para conocer cualquier comunicación que pueda surgir por parte de la empresa y, fundamentalmente, el futuro laboral de los trabajadores que actualmente cumplen funciones en el establecimiento.
La posible desaparición de la sucursal no solo significaría el cierre de un comercio: detrás de cada puesto de trabajo existen familias, proyectos y una fuente de ingreso que hoy se encuentran rodeados de incertidumbre.