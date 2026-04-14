NACIÓN DIÓ EL AVAL PARA QUE CHACO RECIBA US$ 30 MILLONES DE FONPLATA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
14 abril, 2026
El Gobierno nacional autorizó a la provincia del Chaco a acceder a un crédito de 30 millones de dólares del FONPLATA para financiar obras de infraestructura.
El programa apunta a mejorar la red vial y fortalecer la infraestructura social, con intervenciones en áreas como salud y primera infancia.
El Estado nacional actuará como garante del préstamo, mientras que la provincia deberá cumplir con las condiciones de pago, incluso con posibilidad de débitos automáticos de la coparticipación en caso de incumplimiento.