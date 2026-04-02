NIVEL SECUNDARIO: ABRE INSCRIPCIÓN A INTERINATOS Y SUPLENCIAS PERÍODO “B” 2026
*El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, sede Resistencia, informa que desde ayer 1 al 15 de abril del corriente año se encuentra abierta la inscripción a interinatos y suplencias, correspondiente al período “B” 2026, destinada a docentes con título habilitante.*
El trámite se realizará de manera exclusiva bajo modalidad online, a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, mediante el uso de la aplicación del Sistema Integral de Educación (SIE). De esta manera, se busca agilizar el proceso administrativo, facilitar el acceso y garantizar mayor transparencia en la gestión de las inscripciones.
Para completar la inscripción, los aspirantes deberán contar con usuario activo en la plataforma, ingresar al sistema SIE y cargar la documentación requerida en formato digital, siguiendo los pasos indicados. Desde la cartera educativa recordaron la importancia de verificar previamente los datos personales y académicos, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso.
Los requisitos, condiciones y documentación necesaria para la inscripción se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario: juntanivelsecundarioresistencia.blogspot.com, donde también se publican novedades y comunicaciones de interés para los docentes.
Desde el organismo destacaron que esta convocatoria constituye una instancia clave para la cobertura de cargos en instituciones educativas de nivel secundario en toda la provincia, permitiendo garantizar la continuidad pedagógica y el normal desarrollo del ciclo lectivo.
Asimismo, se recomienda a los interesados no esperar hasta los últimos días del período de inscripción para completar el trámite, a fin de evitar demoras o dificultades técnicas.
Para consultas o mayor información, los docentes podrán recurrir a los canales oficiales de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, donde se brindará asesoramiento durante todo el proceso de inscripción