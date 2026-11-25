NOTIFICARON LA LIBERTAD DE HUGO JAVIER LABAT EN EL MARCO DE LA CAUSA POR EL FALLECIMIENTO DEL SARGENTO SANDOVAL
En la jornada de hoy, mediante el Oficio N° 462/2026 emitido por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo del Dr. Gerónimo Agustín Roggero, se dispuso la notificación de libertad a favor de Hugo Javier Labat (33 años, DNI 37.692.250), domiciliado en el Barrio Sportivo de Pampa del Infierno.
El trámite se formalizó a las 14:25 horas en la Comisaría Segunda de Juan José Castelli, tras la realización del examen médico correspondiente. Labat permanecía vinculado a la causa que investiga el siniestro vial en el que perdiera la vida el Sargento Primero Juan José Sandoval, ocurrido el 22 de noviembre en Ruta Provincial N° 9, a la altura del acceso al Paraje 4 de Febrero.
La información oficial fue comunicada por el Comisario Principal Aldo Gustavo Miranda, Jefe de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli. La causa continúa su curso legal ante la justicia federal.