NUEVA POMPEYA: SALUD FORTALECIÓ LA PREVENCIÓN Y EL ABORDAJE INTEGRAL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN
*El operativo territorial permitió realizar controles, detectar factores de riesgo, fortalecer el seguimiento de pacientes y capacitar a equipos de salud de la zona.*
El Ministerio de Salud del Chaco, a cargo del ministro Ricardo Mayol, acompañó un operativo territorial desarrollado en Misión Nueva Pompeya, en el marco del Proyecto Dulce Mowico, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección temprana, seguimiento y atención integral de las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente diabetes, hipertensión y obesidad.
Durante las jornadas, los equipos de salud desplegaron un abordaje integral en territorio, con visitas domiciliarias, relevamiento y actualización de datos de la comunidad y controles de peso, talla, presión arterial y glucemia. También se realizaron extracciones de sangre y evaluaciones a personas con diagnóstico o factores de riesgo asociados a estas enfermedades.
*PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA*
Como parte del operativo, se efectuaron controles de retinografía y pie diabético, herramientas fundamentales para detectar de manera temprana posibles complicaciones relacionadas con la diabetes y favorecer un seguimiento adecuado de los pacientes.
Asimismo, los equipos brindaron atención a personas internadas y realizaron derivaciones al hospital de referencia en aquellos casos en los que se detectaron valores elevados de presión arterial o glucemia que requerían una evaluación de mayor complejidad.
El trabajo territorial incluyó también visitas domiciliarias y actividades en instituciones de la comunidad, con el propósito de acercar las prestaciones sanitarias a las familias y fortalecer el vínculo entre los equipos de salud y la población.
*CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LOS EQUIPOS*
En paralelo, se desarrollaron capacitaciones destinadas a promotores de salud y enfermeros de Misión Nueva Pompeya y localidades cercanas, orientadas a fortalecer sus herramientas para la prevención, detección y seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Desde el Ministerio de Salud destacaron la importancia de sostener este tipo de estrategias territoriales, que permiten identificar factores de riesgo de manera oportuna, acercar los controles a las comunidades y garantizar el seguimiento de las personas que requieren atención.
De esta manera, el sistema sanitario provincial continúa fortaleciendo una estrategia centrada en la prevención y la detección temprana, con equipos de salud presentes en el territorio y una atención cercana a las necesidades de cada comunidad.