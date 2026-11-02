NUEVO OPERATIVO EN EL IMPENETRABLE: ALIMENTOS, AGUA Y ASISTENCIA INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS
Hoy, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, coordinó el inicio del Operativo Interfluvio N° 133, con un despliegue territorial que alcanza a distintos parajes y localidades de El Impenetrable chaqueño. La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre organismos provinciales, Ñachec, Nación y el Ejército, para garantizar la entrega de módulos alimentarios, agua y atención integral a las familias.
Durante esta primera jornada, el operativo llega a Puerto Lavalle, Barrio Norte, 10 de Mayo y La Pelolé, dando continuidad a las acciones de asistencia y acompañamiento a las comunidades de la zona.
“Una vez más, como nos pide el Gobernador Leandro Zdero, estamos presentes en el territorio, trabajando de manera articulada entre organismos provinciales y nacionales para acercar respuestas concretas a las familias que más lo necesitan”, expresó el ministro Gutiérrez.
En ese sentido, destacó: “Este nuevo operativo nos permite llegar a parajes y comunidades muchas veces alejadas, garantizando el acceso a alimentos, agua y atención integral. Es fundamental para nosotros estar, especialmente en las zonas donde las necesidades son mayores”.
Asimismo, remarcó: “No se trata solamente de entregar módulos alimentarios y agua, sino de acompañar a cada familia y sostener una presencia activa en todo el territorio. Seguimos llegando a cada rincón del Chaco, con trabajo coordinado y respuestas concretas”.
Gutiérrez estuvo acompañado por la subsecretaria de Políticas Interinstitucionales del Ministerio de Desarrollo Humano, Elsa Leiva.
Este nuevo Operativo Interfluvio N° 133 se extenderá hasta el 6 de noviembre y contempla un amplio despliegue logístico y territorial para garantizar el acceso a alimentos y agua potable a las familias de El Impenetrable, fortaleciendo la presencia del Estado en las comunidades más alejadas.