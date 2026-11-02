NUEVO OPERATIVO EN EL IMPENETRABLE: ALIMENTOS, AGUA Y ASISTENCIA INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS

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CAPITANICH INAUGURÓ OBRAS VIALES EN LAGUNA BLANCA: «IMPLICA LA COBERTURA DE MÁS DEL 80% DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD»

Con una inversión de $63.766.600, las obras comprenden la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 57 y el acceso a la localidad para