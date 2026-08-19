Nuevo régimen penal juvenil: qué cambia para los adolescentes desde el 5 de septiembre.
Evelin Toloza, asesora de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 2 de Juan José Castelli, explicó en Radio Fan los principales cambios del nuevo régimen penal juvenil y llamó a las familias a hablar con los adolescentes sobre las consecuencias de sus actos.
La doctora Evelin Toloza, asesora de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 2 de nuestra ciudad, dialogó con Cesar Medina de Radio Fan sobre la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, que comenzará a aplicarse desde las 0 horas del 5 de septiembre y alcanzará a adolescentes de entre 14 y 17 años.
Uno de los cambios centrales será la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Toloza explicó que se trata de un cambio trascendental respecto del régimen vigente y que la nueva legislación establece características particulares y garantías específicas para las personas menores de edad.
Durante la entrevista, la profesional fue consultada sobre situaciones cotidianas que podrían involucrar a adolescentes, como amenazas por redes sociales, peleas a la salida de la escuela, grabación y difusión de agresiones, maltrato animal o daños a bienes.
En ese sentido, Toloza fue contundente: “Todas las conductas dañosas de los adolescentes, a partir del 5 de septiembre, van a tener una respuesta del sistema penal.”
La asesora aclaró que cada situación deberá analizarse de manera particular y que la respuesta dependerá de la conducta y de su encuadre legal.
Remarcó que el nuevo régimen no tiene como único objetivo aplicar sanciones, sino que busca que los adolescentes puedan comprender las consecuencias de sus acciones. “La finalidad o el eje central de la nueva legislación es trabajar el sentido de la responsabilidad legal de los actos de los adolescentes.”
Y agregó que se busca que puedan comprender la criminalidad de sus actos, el daño causado y avanzar hacia su educación, resocialización e integración a la sociedad, contemplando también la reparación a la víctima.
Las respuestas previstas serán diferentes según la gravedad del delito. Pueden ir desde un llamado de atención, una amonestación o el seguimiento de la situación del adolescente y su entorno, hasta una pena privativa de libertad para hechos más graves.
En este último caso, Toloza explicó que existe un límite: “En ningún caso la pena que se pueda aplicar a un adolescente puede exceder los 15 años de prisión.”
Además, la prisión perpetua está prohibida para adolescentes.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el rol de las familias. Toloza instó a padres, abuelos y demás adultos responsables a hablar con los adolescentes sobre los cambios que introduce el nuevo régimen. “No se trata de amenazar ni de asustarlos, sino de que se comporten bien, que se pueda charlar, que se puedan informar a los adolescentes respecto de las consecuencias que puedan tener sus conductas dañosas.” Sostuvo
La profesional insistió en que los adolescentes deben conocer que sus acciones pueden tener consecuencias legales y que, desde los 14 años, el nuevo régimen establece responsabilidad penal para las conductas alcanzadas por la normativa.
También explicó que, dependiendo de cada situación, los padres pueden tener responsabilidades vinculadas con los daños ocasionados por sus hijos. “Una de las alternativas es como una reparación integral, como una forma de responder el adolescente y sus representantes legales por esta conducta.”
La reparación podría estar destinada a una víctima o al Estado, por ejemplo, cuando se producen daños sobre bienes públicos.
En cuanto a los hechos que más llegan actualmente al fuero penal juvenil, Toloza mencionó: “Nosotros tenemos un número importante de causas por hurto, por robo y últimamente por estas cuestiones que vos referías recién: las agresiones por medios digitales.”
También señaló las agresiones en el ámbito escolar y aquellas que ocurren a la salida de lugares de esparcimiento, como boliches, bares y confiterías.
Otro aspecto que llamó la atención durante la entrevista fue la responsabilidad penal en hechos de tránsito.
Toloza explicó que actualmente un adolescente menor de 16 años no responde penalmente por su edad, pero que esta situación cambiará a partir del 5 de septiembre. “A partir del 5 de septiembre va a ser punible penalmente, o sea, puede recibir una sanción por ese siniestro que ocasionó, si hubiera una responsabilidad de parte de él.”
La responsabilidad civil por los daños ocasionados continuará vigente y, según explicó, generalmente son los progenitores quienes deben responder por esos daños debido a que los adolescentes no suelen contar con patrimonio propio.
La nueva normativa también contempla el derecho de los adolescentes a contar con defensa técnica.
En caso de que el adolescente no cuente con recursos económicos para contratar un abogado particular, el Estado deberá garantizar la asistencia mediante la Defensoría Pública.
Finalmente, señaló que será importante observar cómo se desarrolla la aplicación práctica del nuevo régimen una vez que entre en vigencia y cuáles serán sus efectos en la sociedad.“Una vez que esta ley entra en vigencia, vamos a poder ver cómo van surtiendo los efectos, cómo van produciéndose las consecuencias.”
El nuevo régimen comenzará a regir desde las 0 horas del 5 de septiembre y se aplicará a los adolescentes hasta que cumplan los 18 años. A partir de esa edad, quedan alcanzados por el régimen penal de adultos.
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