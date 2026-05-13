NUEVOS OPERATIVOS CONTRA CONEXIONES CLANDESTINAS EN CASTELLI

En Chaco está destinado al Departamento General Güemes. Cristina presentó proyectos de protección y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos Además, la mandataria

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER PRESENTÓ EL PROYECTO «BOSQUES NATIVOS Y COMUNIDAD», UNA INICIATIVA QUE PROMUEVE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL MEDIANTE SU APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE CON INCLUSIÓN SOCIAL

UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN GENERA UN “CUELLO DE BOTELLA” EN UN CANAL TRONCAL DE DESAGÜE

Una obra en construcción genera inconvenientes en uno de los canales troncales por donde se escurre el agua de un importante sector de