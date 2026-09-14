NUEVOS SUPERVISORES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL EDUCATIVA II
La Dirección Regional Educativa II informa la cobertura de nuevos cargos de supervisión correspondientes al Nivel Secundario, donde se adjudicaron dos vacantes y una suplencia.
En la Subsede Tres Isletas, la vacante fue adjudicada a la Prof. Silvia Martínez
En Juan José Castelli, asumirá la supervisión la Prof. Norma Paredes.
Asimismo, para la oficina de Villa Río Bermejito, la suplencia fue adjudicada al Prof. Jorge Peloso.
Por otra parte, también se realizó el ofrecimiento correspondiente a cargos de Supervisión de Bibliotecas, resultando adjudicada la vacante de esta Dirección Regional a la Directora Patricia Muñoz.
Desde la Dirección Regional Educativa II expresaron las felicitaciones a los nuevos supervisores y les desearon una excelente gestión en esta nueva etapa, acompañando y fortaleciendo el trabajo de las instituciones educativas de nuestra región.