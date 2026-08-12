OBRAS EN EL IMPENETRABLE: SECHEEP MEJORA LA RED ELÉCTRICA QUE UNE MISIÓN NUEVA POMPEYA CON EL SAUZALITO
*En el marco del plan de obras energéticas que se realizan en El Impenetrable, el Gobierno provincial a través de SECHEEP avanza con el proyecto de mejora de la infraestructura y el funcionamiento de la red de media tensión que Misión Nueva Pompeya con El Sauzalito y que beneficiará en forma directa más de 3.000 familias del norte chaqueño.*
En las últimas jornadas, los operarios de la empresa energética se trasladaron hasta el Paraje Quebrachal, ubicado entre Sauzal y Sauzalito, para verticalizar columnas de hormigón y desmantelar postes de madera de la línea de 33 KV que suministra energía eléctrica en toda la región, con el objetivo de robustecer la infraestructura existente.
Los trabajos forman parte del proyecto de obra que tiene por objeto el mejoramiento de la estructura de la línea de 33 KV que, con una extensión de 87 kilómetros, une Misión Nueva Pompeya con El Sauzalito. La tarea consiste en el reemplazo de soportes (postes) de maderas existentes por soportes de hormigón armado y el agregado de soporte intermedio en línea de media tensión.
“En el verano de 2023/2024, en gran parte de la zona existía un mal estado de la línea con postes caídos que implicaba un suministro precario. Por indicaciones del gobernador Leandro Zdero asumimos el compromiso de revertir esa situación y hoy el panorama es diferente. La obra tiene un gran avance y ya se encuentra en la etapa final de su concreción”, señaló el gerente de la Zona Norte de Secheep, Eduardo Martínez.
Días atrás, además del reemplazo de postes de madera por columnas de hormigón se trabajó en el transformador de paraje Quebrachal, se armaron tres columnas con soporte de aislador y se sellaron las que fueron verticalizadas.
*Múltiples intervenciones en el Norte chaqueño*
Desde Juan José Castelli hacia El Impenetrable y el resto de la zona norte, Secheep ejecuta múltiples trabajos para mejorar la infraestructura general, como el mantenimiento y limpieza de líneas energéticas que alimentan a miles de familias.
En Olla Quebrada se está construyendo un nexo que permitirá mejorar el servicio en época de alta demanda en El Espinillo y en toda la zona de influencia.
Además, se trabaja en la regularización de suministros domiciliarios, erradicando conexiones ilegales; y en sumar potencia a la red eléctrica mejorar la red eléctrica en Tres Isletas, Fortín Lavalle, Villa Río Bermejito, Zaparinqui, Miraflores, Fuerte Esperanza, El Sauzalito, Comandancia Frías, El Sauzal, Wichí-El Pintado, Misión Nueva Pompeya y El Espinillo, entre otras.
En esa línea, en las últimas jornadas, en forma conjunta con el Ministerio de Producción, en Tartagal se proyecta la extensión de la red de energía eléctrica para suministrar energía eléctrica a una planta fraccionadora de miel. La iniciativa forma parte del plan de acompañamiento del Gobierno provincial a sectores productivos en cada rincón del territorio chaqueño.