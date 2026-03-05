OPERATIVO CONTRA EL FRAUDE ELÉCTRICO EN CASTELLI: SECUESTRAN CABLEADO ILEGAL
*En el marco de las acciones destinadas a combatir las conexiones ilegales y garantizar un servicio seguro para los usuarios, un operativo conjunto entre la empresa Secheep y la Policía del Chaco permitió detectar y desconectar varias conexiones irregulares de energía eléctrica, en la ciudad de Juan José Castelli.*
Durante el procedimiento, llevado adelante en distintos sectores de la localidad, los equipos técnicos de la empresa distribuidora junto al personal policial realizaron inspecciones en la red eléctrica y constataron la existencia de conexiones clandestinas que representaban un riesgo tanto para los usuarios como para la infraestructura del sistema. Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de 30 cables de bajada tipo coaxil, 10 metros de línea y 10 metros de cableado domiciliario, elementos que eran utilizados para realizar conexiones ilegales a la red eléctrica.
El gerente de Secheep Zona Norte, Eduardo Martínez, remarcó la importancia de estos procedimientos y aseguró que se continuará trabajando para erradicar este tipo de prácticas.
“Vamos a seguir trabajando para erradicar a los que están de manera irregular. No es justo que la mayoría pague por el servicio y otros estén robando la energía”, expresó.
Desde la empresa energética señalaron que las conexiones clandestinas no solo generan pérdidas económicas para el sistema eléctrico, sino que además representan un grave riesgo de seguridad, ya que pueden provocar sobrecargas, cortes del servicio, incendios o accidentes eléctricos.
En ese sentido, destacaron que los operativos de control y fiscalización continuarán desarrollándose en distintas localidades de la provincia, con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de regularizar el servicio, reducir el fraude eléctrico y garantizar un suministro equitativo para todos los usuarios.
Asimismo, desde la empresa reiteraron la importancia de que los vecinos realicen las conexiones de manera legal y recordaron que quienes necesiten regularizar su situación pueden acercarse a las oficinas comerciales de la empresa para recibir asesoramiento sobre los trámites correspondientes.