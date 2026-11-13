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OPERATIVO DE CONTROL Y PREVENCIÓN VIAL EN EL CASCO CÉNTRICO DE JUAN JOSÉ CASTELLI

13 noviembre, 2026

Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Juan José Castelli, Chaco, llevamos adelante un operativo de control y prevención en distintos sectores del casco céntrico de nuestra ciudad.

El objetivo principal de estos procedimientos es promover una circulación responsable, fortalecer la seguridad vial y prevenir siniestros de tránsito, cuidando la vida y la integridad de todos los vecinos.

Durante el operativo se realizaron controles de motocicletas y automóviles, solicitando a los conductores contar con toda la documentación obligatoria y reglamentaria para circular:

🏍️ Para motociclistas:

  • Licencia de conducir habilitante.
  • Cédula de identificación del vehículo.
  • Seguro obligatorio vigente.
  • Casco protector correctamente colocado.
  • Motocicleta en condiciones reglamentarias.

🚗 Para automovilistas:

  • Licencia de conducir vigente.
  • Cédula del vehículo.
  • Seguro obligatorio.
  • Revisión técnica obligatoria cuando corresponda.
  • Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes.

⚠️ UN LLAMADO ESPECIAL A LOS PADRES Y TUTORES

Solicitamos a los padres, madres y adultos responsables tomar conciencia sobre la importancia de no entregar motocicletas ni automóviles a menores de edad que no se encuentren legalmente habilitados para conducir.

Permitir que un menor conduzca un vehículo sin contar con la edad y los requisitos correspondientes pone en riesgo su vida y la de terceros.

La responsabilidad comienza en casa. La prevención y la educación vial son fundamentales para construir una ciudad más segura.

🤝 Desde Tránsito y Seguridad Vial continuaremos trabajando mediante controles preventivos y acciones de concientización, apelando al compromiso y la colaboración de toda la comunidad.

RECORDÁ: RESPETAR LAS NORMAS DE TRÁNSITO ES CUIDAR TU VIDA Y LA DE LOS DEMÁS.

🚦 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI – CHACO

Trabajamos por una ciudad más segura para todos.

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