OPERATIVOS EN CASTELLI: UN DETENIDO, DOS DEMORADOS Y DOS MOTOS SECUESTRADAS
Un importante operativo preventivo bajo la modalidad caminante se desarrolló en distintos sectores de Juan José Castelli, con recorridas e identificación de personas en los barrios Matadero, 80 Viviendas ANSES y Chacra 27.
El procedimiento estuvo enmarcado en la Orden de Operaciones N° 844-DOI/2026 y contó con la participación de efectivos de distintas unidades dependientes de la Dirección de Zona Interior Juan José Castelli.
UN HOMBRE QUEDÓ DETENIDO
Durante los controles, personal de la Comisaría Segunda identificó a un hombre de 28 años, quien registraba un resultado positivo en el sistema SIGEBI con orden de aprehensión/detención vinculada a una infracción a los artículos 60 y 126 de la Ley 850-J.
Tras la consulta con la magistratura interviniente, el ciudadano fue notificado de su detención y alojado en la Comisaría Segunda de Juan José Castelli.
DOS MOTOCICLETAS SECUESTRADAS
En el marco del mismo dispositivo preventivo fueron secuestradas dos motocicletas de 110 cc por supuestas infracciones a la Ley 850-J.
Se trata de una motocicleta Ghiggeri Vita 110 cc, conducida por un hombre de 33 años, y una Gilera Smash 110 cc, que era guiada por un joven de 18 años.
Ambos conductores fueron notificados de las correspondientes infracciones y continuaron en libertad, conforme a lo dispuesto por el Juzgado de Faltas local.
TRES RESULTADOS POSITIVOS EN SIGEBI
Los controles permitieron detectar un total de tres resultados positivos en el sistema SIGEBI.
Además del ciudadano que quedó detenido, otros dos hombres registraban requerimientos de comparendo judicial. Uno de ellos estaba vinculado a una causa por supuesto hurto, mientras que el restante presentaba un requerimiento relacionado con una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Luego de las consultas con las autoridades judiciales correspondientes, ambos fueron notificados de los comparendos y continuaron en libertad.
RESULTADOS DEL OPERATIVO
De acuerdo con el informe policial, el dispositivo finalizó con:
1 detenido
2 demorados
️ 2 motocicletas secuestradas
36 personas identificadas y requisadas preventivamente
39 consultas al sistema PMU
36 consultas SIGEBI
⚠️ 3 resultados positivos en SIGEBI
Asimismo, los efectivos realizaron recorridas a pie por los barrios comprendidos en el operativo, como parte de las tareas destinadas a reforzar la prevención y seguridad en distintos sectores de Juan José Castelli.