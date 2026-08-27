ORGULLO CHAQUEÑO: ALINA RUIZ GANÓ EL PRIX BARON B – ÉDITION CUISINE 2026
27 agosto, 2026
👩🏻🍳 La chef de Juan José Castelli, al frente de Anna Restaurante de Campo, se consagró ganadora de uno de los premios gastronómicos más prestigiosos del país.
🌿 Alina conquistó al jurado con una propuesta profundamente chaqueña: cabrito, chanfaina y una preparación a base de leche de cabra, poniendo en valor los productos del monte y la producción de Finca Don Miguel.
👏 El jurado integrado por Mauro Colagreco, Dolli Irigoyen, Gonzalo Aramburu y Gabriel Oggero eligió su proyecto por encima de los finalistas de Buenos Aires y Tierra del Fuego. ¡El Impenetrable y la gastronomía del Chaco, en lo más alto!
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