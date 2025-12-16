¡ORGULLO NACIONAL!
MAESTRA DEL CHACO FUE ELEGIDA COMO UNA DE LAS MEJORES DOCENTES DEL MUNDO
Cada lunes, Gloria Cisneros emprende un viaje de más de dos horas en moto desde Taco Pozo hasta la Escuela N°793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, en el paraje La Sara, atravesando caminos de tierra y condiciones extremas de El Impenetrable chaqueño. Durante toda la semana vive en la escuela, donde es directora, maestra, cuidadora, administradora y líder comunitaria al mismo tiempo.
El compromiso que Gloria mantiene con la educación acaba de ser reconocido internacionalmente: fue seleccionada entre los 50 finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026, elegida entre más de 5.000 nominaciones provenientes de 139 países. El GTP, en su décimo año, es el premio más grande de su tipo, dotado con un millón de dólares. Fue creado por la Fundación Varkey en colaboración con la UNESCO para reconocer a docentes excepcionales que hayan realizado aportes destacados a la profesión y para visibilizar el rol fundamental que los educadores desempeñan en la sociedad.
En un entorno sin agua potable, servicios básicos ni atención médica cercana, Gloria ha logrado transformar una Escuela remota en un centro de conocimiento y desarrollo comunitario. Introdujo tecnología, paneles solares y conectividad, además de metodologías innovadoras como aprendizaje basado en la investigación, herramientas de inteligencia artificial, producción de libros escritos por estudiantes, un zoológico de aula y un libro viajero que expande el horizonte cultural de los niños más allá de su realidad rural.