PAGÓ MILLONES POR UNA CAMIONETA Y DENUNCIÓ UNA PRESUNTA ESTAFA
Zona Interior
En El Sauzalito detuvieron a uno de los dos hombres denunciados. El vehículo fue secuestrado tras detectar irregularidades en su documentación.
Un hombre de 33 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa tras pagar 22,5 millones de pesos por una camioneta Toyota Hilux que presentaba irregularidades en la numeración del motor y el chasis. Por el caso, la Fiscalía interviniente ordenó la aprehensión de dos hombres.
La denuncia fue radicada en la Comisaría de Wichí El Pintado, donde el damnificado relató que el 1 de marzo de este año acordó la compra del vehículo con un hombre que se presentó en su domicilio acompañado por otro sujeto.
Según manifestó, entregó el dinero convenido y recibió una cédula del automotor como documentación. El vendedor se habría comprometido a acercarle los papeles restantes durante la semana siguiente, pero luego dejó de responder sus mensajes y lo bloqueó en WhatsApp.
A partir de las averiguaciones realizadas por personal de la División Investigaciones, se verificó que la numeración del motor y del chasis no coincidía con los datos consignados en la documentación entregada. Ante esta situación, se procedió al secuestro de la camioneta.
La Fiscalía de Investigación Penal local, a cargo de la doctora Johana Evelin, dispuso la aprehensión de los dos hombres señalados en la denuncia y solicitó la colaboración de distintas unidades policiales para localizarlos.
En ese marco, durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Comisaría de El Sauzalito detuvieron a uno de los sospechosos, de 25 años, quien fue trasladado a la dependencia policial previo examen médico y quedó alojado a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las diligencias para dar con el segundo hombre involucrado en la causa.