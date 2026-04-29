PAMPA DEL INDIO: EL GOBIERNO GARANTIZA LA LIBRE CIRCULACIÓN Y RATIFICA QUE NO NEGOCIARÁ BAJO EXTORSIÓN
*El Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía provincial, llevó adelante este miércoles un operativo en la localidad de Pampa del Indio para garantizar el orden público y la libre circulación, ante intentos de bloqueo en rutas provinciales.*
Desde las primeras horas de la jornada, grupos de personas intentaron interrumpir el tránsito en la intersección de las rutas 3 y 4. Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad actuaron bajo la premisa de flagrancia, evitando en reiteradas oportunidades el avance de manifestantes que evidenciaban conductas violentas.
Como resultado de las intervenciones, se procedió al secuestro de diversos elementos peligrosos, entre ellos armas blancas, hachas, palos, gomeras, cadenas y piñones de motocicletas que eran utilizados como proyectiles, priorizando en todo momento la preservación del orden y la seguridad de la comunidad.
Desde el Ejecutivo provincial se remarcó que el interés general prevalece por sobre los reclamos particulares. En ese sentido, se ratificó que el Estado continúa brindando asistencia a los sectores más vulnerables, pero mantiene una postura firme ante este tipo de situaciones.
“Bajo presión y extorsión no vamos a negociar”, señalaron fuentes oficiales, al tiempo que destacaron que la gestión provincial sostiene el diálogo con quienes respetan la normativa vigente.
Asimismo, se advirtió que se aplicará todo el peso de la ley a quienes intenten vulnerar derechos de terceros mediante hechos de violencia, reafirmando el compromiso del Gobierno con la paz social y el cumplimiento de la ley.