PAMPA DEL INDIO: EL GOBIERNO GARANTIZA LA LIBRE CIRCULACIÓN Y RATIFICA QUE NO NEGOCIARÁ BAJO EXTORSIÓN

El Partido Frente Integrador que lleva al Dr Dario Ivanoff, como candidato a Intendente de Castelli, junto a todo su equipo de campaña,

DARIO IVANOFF CERRÓ EL MES DEL NIÑO CON UNA GRAN FIESTA EN ZAPARINQUI

EL INTENDENTE NIEVAS Y EL GOBERNADOR A CARGO DANIEL CAPITANICH DIERON LA BIENVENIDA A LOS ESCULTORES EN CASTELLI

Este lunes por la noche se llevó a cabo la cena de bienvenida a los Escultores internacionales que llegaron a Castelli para el