PARAJE EL ASUSTADO: INTERCEPTAN UN CAMIÓN CON 63 ANIMALES CON IRREGULARIDADES EN SUS MARCAS 

El gobernador firmó convenios para fortalecer a los consorcios rurales, asegurar el arraigo a la tierra y generar una red de proveedores locales.

FAMILIAS RURALES: CAPITANICH GARANTIZÓ REGULARIZACIÓN DE TIERRAS Y PROPUSO ABASTECER AL MERCADO ALIMENTARIO

CASTELLI: POR DECRETO DEL GOBERNADOR EL REGISTRO CIVIL SE CONSTRUIRÁ EN EL PREDIO DE LA CALLE MARIANO MORENO

Ante el conflicto que surgió luego del anuncio del intendente de Castelli, Pío Sander en construir el nuevo edificio del registro civil en