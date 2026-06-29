PERITAJE DE DETZEL ESTIMA DAÑOS DE HASTA $84.252 MILLONES POR LAS INUNDACIONES EN CASTELLI
Un informe técnico concluyó que el temporal de abril afectó al 75 % de los hogares urbanos y suburbanos. El documento atribuye la magnitud del desastre no solo a las lluvias extraordinarias, sino también a deficiencias en la infraestructura hídrica y la planificación territorial.
El perito tasador Agustín Daniel Detzel (Matrícula Profesional N.º 741) presentó un informe de cuantificación de daños sobre las inundaciones ocurridas en Juan José Castelli los días 19 y 20 de abril de 2026, en el que estima que las pérdidas económicas totales ocasionadas por el fenómeno oscilan entre 35.950 millones y 84.252 millones de pesos.
El estudio sostiene que el temporal afectó aproximadamente al 75 % de los hogares urbanos y suburbanos, alcanzando a unas 13.500 familias, lo que representa alrededor de 51.300 personas. Solo en bienes muebles domiciliarios, el relevamiento de campo estableció un daño promedio de 2 millones de pesos por vivienda, con una valuación total de 27.000 millones de pesos.
PÉRDIDAS MILLONARIAS EN TODOS LOS SECTORES
El informe pericial cuantifica el impacto económico en distintos rubros:
Bienes muebles domiciliarios: $27.000 millones.
Sector productivo y comercial: entre $1.000 y $5.000 millones.
Infraestructura pública y sistema hídrico: entre $500 y $2.000 millones.
Costos operativos de la emergencia: entre $200 y $800 millones.
Daños indirectos y lucro cesante: entre $500 y $2.000 millones.
Daño moral estimado: entre $6.750 y $40.500 millones.
En conjunto, el documento fija un rango de pérdidas de entre $35.950 millones y $84.252 millones, a valores de abril de 2026.
EL INFORME IDENTIFICA CUATRO FACTORES ESTRUCTURALES
Más allá del evento meteorológico, el peritaje concluye que la magnitud de la inundación fue consecuencia de una serie de condiciones estructurales preexistentes.
Entre ellas señala la ausencia de reservorios de retención hídrica, la existencia de un único canal de desagüe de 18 kilómetros, con una pendiente reducida y un tiempo de escurrimiento estimado en 36 horas, la falta de una zonificación territorial que delimite áreas inundables y la habilitación de loteos en zonas con riesgo hídrico, donde numerosas familias construyeron sus viviendas. Según el informe, estos factores estructurales potenciaron el impacto de las lluvias excepcionales.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR NUEVAS INUNDACIONES
Como parte de las conclusiones, el informe propone una serie de medidas para reducir el riesgo de futuros eventos similares.
Entre las principales recomendaciones figuran la creación de un Registro Único de Damnificados, la elaboración urgente de una zonificación territorial, la suspensión de nuevos loteos en áreas de riesgo hasta contar con esa planificación, la construcción de reservorios o lagunas de retención, la ampliación y mejora del sistema de drenaje, el mantenimiento del paleo cauce «El Mala» y la realización de un estudio hidrológico integral para definir las obras necesarias.
UN APORTE A LA CAUSA JUDICIAL
El informe fue firmado el 27 de junio de 2026 por el perito Agustín Daniel Detzel, quien dejó constancia de haber actuado con independencia profesional y sin interés personal en el resultado del proceso. El documento constituye un elemento técnico que aporta una estimación de los daños y un análisis de los factores que, según el peritaje, contribuyeron a la magnitud de las inundaciones registradas en Juan José Castelli.