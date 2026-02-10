 Inicio > Actualidad & General > PERPETUA PARA LOS SENA POR EL FEMICIDIO DE CECILIA

PERPETUA PARA LOS SENA POR EL FEMICIDIO DE CECILIA

10 febrero, 2026


La jueza técnica Dolly Fernández comunicó que César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena tendrán prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzwoski.

▪️César Sena: Prisión Perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor.

▪️Marcela Acuña: Prisión Perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario.

▪️Emerenciano Sena: Prisión Perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario.

Posts Relacionados

Acerca del autor

Usuario