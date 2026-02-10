PERPETUA PARA LOS SENA POR EL FEMICIDIO DE CECILIA
10 febrero, 2026
La jueza técnica Dolly Fernández comunicó que César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena tendrán prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzwoski.
▪️César Sena: Prisión Perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor.
▪️Marcela Acuña: Prisión Perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario.
▪️Emerenciano Sena: Prisión Perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario.