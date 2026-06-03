PERSONAL POLICIAL DE SERVICIO EXTERNO DE COMISARÍA 2DA RECUPERÓ CICLOMOTOR ROBADO
Este miércoles en horas de la siesta el personal de Servicio Externo esclareció el ilícito al encontrar el ciclomotor en una vivienda en Chacra 4
El personal de Servicio Externo tomó conocimiento a través llamado privado que en horas previas dos sujetos se encontraban transportando un rodado de similares características al denunciado como sustraído (Motocicleta m/HONDA, mod. WAVE 110s, c/rojo), sito hacia Chacra N° 27 esta ciudad. Entrevistados con la señora P. M. M. La misma consultó a su hijo menor sobre procedencia rodado respondiendo adolescente que su tío A. N. en horas mas tempranas habría transportado una motocicleta de mencionadas características hasta domicilio deshabitado sito en Chacra N° 4 de esta ciudad. Constituidos al lugar se logró *SECUESTRO* de *(01) motocicleta m/HONDA, mod. WAVE 110 S, c/rojo, sin dominio, con plásticos laterales sueltos, rodado en regular estado de uso y conservación;* siendo entregado por señora P. M. M. cotejados numeración (cuadro-motor) su secuestro interesaría en causa ut-supra pedido Activo de Comisaria Primera de esta ciudad.
Conforme orden Fiscal Interviniente, rodado y actuaciones son remitidos hacia Comisaria jurisdiccional.