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PERSONAL POLICIAL DE SERVICIO EXTERNO DE COMISARÍA 2DA RECUPERÓ CICLOMOTOR ROBADO

3 junio, 2026


Este miércoles en horas de la siesta el personal de Servicio Externo esclareció el ilícito al encontrar el ciclomotor en una vivienda en Chacra 4
El personal de Servicio Externo tomó conocimiento a través llamado privado que en horas previas dos sujetos se encontraban transportando un rodado de similares características al denunciado como sustraído (Motocicleta m/HONDA, mod. WAVE 110s, c/rojo), sito hacia Chacra N° 27 esta ciudad. Entrevistados con la señora P. M. M. La misma consultó a su hijo menor sobre procedencia rodado respondiendo adolescente que su tío A. N. en horas mas tempranas habría transportado una motocicleta de mencionadas características hasta domicilio deshabitado sito en Chacra N° 4 de esta ciudad. Constituidos al lugar se logró *SECUESTRO* de *(01) motocicleta m/HONDA, mod. WAVE 110 S, c/rojo, sin dominio, con plásticos laterales sueltos, rodado en regular estado de uso y conservación;* siendo entregado por señora P. M. M. cotejados numeración (cuadro-motor) su secuestro interesaría en causa ut-supra pedido Activo de Comisaria Primera de esta ciudad.

Conforme orden Fiscal Interviniente, rodado y actuaciones son remitidos hacia Comisaria jurisdiccional.

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