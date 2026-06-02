PERSONAL POLICIAL RECUPERÓ BICICLETA ROBADA
Una ciudadana denunció que su hijo menor edad se dirigió a realizar compra a un comercio situado en el Barrio Norte, dejando estacionado sin medidas de seguridad (01) bicicleta marca SLP, modelo 5PRO, color blanco con detalles rojo, Rodado 29, con cambios de 21 velocidades. Al salir constató que desconocidos sustrajeron medio movilidad detallado. Denunciante obtuvo filmaciones comercio cercano lugar del hecho lográndose observar tres menores edad transportando biciclo sustraído. No fundó sospechas. Accionó penalmente…”.
Personal Servicio Externo de Comisaría 2da en su recorrida por inmediaciones Chacra N° 12 observaron a una persona aparentemente menor edad, desplazándose sobre bicicleta de similares características al elemento denunciado como sustraído, el individuo al percatarse de la presencia policial emprende huida arrojando elemento y adentrándose entre distintos domicilios lugar, perdiéndose de vista. Se procedió *SECUESTRO* elemento en cuestión.
Conforme orden Fiscal Interviniente, rodado fue restituido a su propietaria previo reconocimiento. Se hace constar actuaciones serán remitidas hacia Comisaria Primera esta ciudad por razón de jurisdicción.