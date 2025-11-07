PIO SANDER: «LA RUTA 5 QUE UNE CASTELLI CON PAMPA DEL INFIERNO DEBERÍA SER ASFALTADA»
En diálogo con Cesar Medina por Radio Fan el Intendente de Castelli, Pio Sander señaló que está el proyecto de ripio hacia Pampa Toloza y que a su vez con la Intendenta Seifeld de Pampa del Infierno buscan unirlo con esa localidad, «pero en realidad esa ruta se debería pavimentar, son 90 kilómetros que beneficiaría a gran parte de la provincia, teniendo en cuenta que desde ésa zona deben dar toda la vuelta para poder ir a Gotmosa por ejemplo, además de toda la zona rural entre subas localidades. Sería un enorme avance en beneficio de los chaqurños». Enfatizó
En otro orden de cosas anunció que se pavimentarán dos cuadras de la calle Mitre, una de Padre Carlos Lauth y una de Salta concretando así la pavimentación del casco céntrico.
A su vez se está llevando adelante el bacheo de pavimentos y de ripios como también se trabaja en la iluminación.