Pje. Campo Bedogni- Dto. Gral Güemes.
SECUESTRARON UN PUMA QUE ERA MANTENIDO EN CAUTIVERIO
✅ (01) un animal Felino, especie Puma concolor, tamaño mediano, un año de vida aprox; sexo hembra, pelaje marrón rojizo, buen estado nutricional.
*SINTESIS:* Fecha y hora mención; personal este departamento rural, a bordo Móvil N-146; acuden inmediaciones lugar mención, virtud haber recepcionado llamado por ciudadana DELIA SOSA, domiciliada en Paraje antes mencionado quien manifestó tener dicho animal silvestre en cautiverio.
Tras arribo prevención, previo entrevistase con Sra. *DELIA SOSA, Arg, 57 años, solt, inst, DNI N° 20.769.106* quien informó que el animal había llegado hace varios meses pero con el pasar del tiempo empezó a cazar ganado menor por tal motivo hizo entrega de forma voluntaria del animal en cuestión.
Se realizó el Secuestro del animal silvestre; realizando el resguardo en una jaula metálica; Tomó conocimiento Crio.Gral.Pol.(R) Máximo Oscar LLOPIZ A/c de la Brigada Operativa Ambiental (BOA), quien dispuso el traslado del animal silvestre hacia las instalaciones del Complejo Ecológico Municipal de la ciudad de Presidencia Roque Saenz Peña. Prosigo
Atte: *Comisario inspector de Policía Hugo Hernan Escobar – Jefe Dpto. Seg. Rural Juan José Castelli*