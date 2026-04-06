POLÉMICA POR EL SAE: ACLARACIONES DEL DIRECTOR REGIONAL SOBRE LA SITUACIÓN EN UNA ESCUELA DE EL ESPINILLO
El director de la Regional Educativa 2, Humberto Molina, brindó precisiones tras la controversia generada por la viralización de un caso en el que un docente habría renunciado a su cargo directivo argumentando falta de recursos para garantizar el refrigerio escolar.
En diálogo con Cadena Los Ángeles, Molina calificó la situación como “lamentable” y explicó que el hecho tomó estado público a través de redes sociales, lo que generó preocupación a nivel del Ministerio de Educación y del Gobierno provincial.
Según detalló, el docente en cuestión había asumido el 2 de marzo como maestro interino y, ante la ausencia de la directora titular —con licencia por tratamiento médico—, ocupó transitoriamente el cargo directivo por ascenso hasta el 30 de marzo. Sin embargo, aclaró que no se trató de una renuncia, sino de la finalización de la suplencia y la decisión del docente de no continuar en el cargo en caso de extenderse la licencia.
En relación al Servicio Alimentario Escolar (SAE), Molina desmintió la falta de recursos. Informó que la institución recibió un monto de 1.238.000 pesos destinado a 77 alumnos, correspondiente a los meses de marzo y abril, administrado a través de una tarjeta recargable utilizada para el comedor escolar.
Además, destacó que desde esta semana comenzó la distribución de leche a través del programa Ñachec, lo que representa un refuerzo significativo para el refrigerio escolar. En ese sentido, indicó que la escuela en cuestión recibirá un total de 100 cajas de leche en dos entregas, lo que garantiza la cobertura alimentaria.
“El refrigerio está asegurado”, afirmó el funcionario, quien también remarcó la importancia de un manejo responsable de la información. “Decir verdades a medias puede generar confusión y preocupación innecesaria en la comunidad”, sostuvo.
Respecto a posibles medidas, Molina indicó que elevó un informe al Ministerio de Educación para que se analice en profundidad lo ocurrido, evitando anticipar decisiones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente.
Por otro lado, el director regional reconoció dificultades estructurales en la cobertura de supervisores escolares en la región, lo que limita el seguimiento en territorio. No obstante, adelantó que en los próximos meses se abrirán concursos para cubrir estos cargos, lo que permitirá fortalecer la presencia institucional en las escuelas.
Finalmente, reafirmó que la prioridad de la Regional Educativa es garantizar tanto el funcionamiento del sistema alimentario como la calidad pedagógica en cada establecimiento.