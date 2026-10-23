POLICÍA DEL CHACO DEPARTAMENTO SEGURIDAD RURAL J. J. CASTELLI
Intervención por maltrato animal en Tres Isletas
En la tarde de este miércoles 22, personal del Departamento Seguridad Rural J. J. Castelli – Sección Rural Lalelay, intervino en un hecho de supuesto maltrato y crueldad animal (Ley N° 14.346), en el barrio Matadero de Tres Isletas.
Todo se inició tras un aviso del Área de Tránsito Municipal, que alertó sobre la viralización de videos donde se veía a una yegua pariendo mientras estaba atada a un carro de tracción a sangre en Av. 1 de Mayo.
Una comisión policial se dirigió al lugar y, tras tareas investigativas, logró hallar a los animales detrás del matadero municipal. En ese momento, un grupo de personas intentó ingresar los equinos a un domicilio particular y se tornó agresivo contra los uniformados.
Se logró rescatar a los animales y trasladarlos a un lugar seguro. Un hombre de 35 años, supuesto propietario, fue conducido y notificado de la causa, quedando alojado en la Comisaría de Tres Isletas a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental de Gral. San Martín. No hubo personal policial lesionado.
Estado de los animales:
El médico veterinario policial examinó a los equinos y constató:
Yegua zaina de 10 años: cuadro de emaciación con desnutrición severa, atrofia muscular, cicatrices y heridas por mal uso de aperos y cascos excesivamente largos, agrietados y deformados. Se le aplicó complejo vitamínico B-12.
Potrillo zaino recién nacido: en buen estado de salud.
Ambos animales fueron secuestrados y trasladados a los corrales de la Sección Rural Lalelay, donde permanecerán bajo cuidado y resguardo permanente.
La causa continúa con intervención de la Fiscalía Rural a cargo de la Dra. María Emilia Rudas.