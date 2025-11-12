POLICIA DEL CHACO LOGRO EL SECUESTRO DE COCAINA Y DOS DETENIDOS
Duro Golpe al Narcotráfico en Bermejito detienen a Dos Individuos con Cocaina. En un operativo que marca un importante avance en la lucha contra el narcotráfico, la Policía del Chaco detuvo en la madrugada de hoy a dos individuos identificados como Tránsito Silva, proveniente de El Espinillo, y Félix Sosa, oriundo de Ibarreta, provincia de Formosa. La detención se produjo en la caminera del Puerto Lavalle, donde los agentes policiales lograron secuestrar tres panes de cocaína que los sujetos transportaban.
Fuentes policiales cercanas a la investigación confirmaron que se encuentran trabajando con información precisa y detallada sobre las redes de narcotráfico que operan en la zona. «Tenemos identificados a los responsables y conocemos sus métodos», aseguraron. «Uno a uno, irán cayendo».
Este exitoso operativo es una muestra más del firme compromiso de la Policía del Chaco en la lucha contra el narcotráfico. Con una política de «cuchillo al hueso», las fuerzas de seguridad buscan desarticular las organizaciones criminales y llevar a los responsables ante la justicia.
La detención de Silva y Sosa, y el secuestro de la cocaína, representan un importante golpe para las redes de narcotráfico que operan en la región. La Policía del Chaco continúa trabajando intensamente para desmantelar estas organizaciones y garantizar la seguridad de la comunidad.
Fuente: LaPos Posta Infor