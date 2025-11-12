POLICIA DEL CHACO LOGRO EL SECUESTRO DE COCAINA Y DOS DETENIDOS

Mañana histórica en la ciudad de J.J Castelli, los pastores unidos plasmaron la composicion del Consejo Pastoral Evangélico de la Ciudad. 23 pastores

EL MUNICIPIO REALIZA IMPORTANTES TAREAS DE DESAGOTE EN LA CIUDAD

Los trabajos se realizan a través de la Secretaría de Servicios Públicos. Luego de una reunión gabinete convocada por el intendente a cargo