POMPEYA: VECINOS DENUNCIAN QUE A LA HORA DEL GRAVE ACCIDENTE NO HABÍA AMBULANCIA EN LA LOCALIDAD
17 agosto, 2025
Éste sábado 16 se produjo un grave accidente de motos en Mision Nueva Pompeya.
Luego del mismo un portal allegado al Gobierno destacaba la presencia de ambulancia y atención médica cosa que fue totalmente desmentido por los vecinos del lugar lo que llevó al portal a modificar su texto.
En ése sentido los propios vecinos aseguraron a Castelli en Linea que la ambulancia de Pompeya había salido un rato antes hacia Castelli y la localidad se quedó sin móvil sanitario. En cuanto al accidente señalaron que tuvieron que llamar a Wichí y demoró mas de dos horas en llegar.