POR FALTA DE UNA FIRMA, REVOCAN EL AMPARO QUE FAVORECIÓ A UN EMPLEADO DE TIERRAS Y LE HACEN PAGAR LAS COSTAS

*GACETILLA POLICIAL*En la fecha, en virtud a los distintos Dispositivos de Seguridad, relacionado a la *Emergencia Sanitaria y Epidemiologica*, por el virus Covid-19,

Está habilitado el anticipo de aguinaldo para empleados de la Administración Pública

Nuevo Banco del Chaco. Desde hoy (martes 22), está disponible el anticipo de aguinaldo del Nuevo Banco del Chaco para empleados de la