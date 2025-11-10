PREOCUPACIÓN POR ACAÍ: «ESTAMOS SEGUROS QUE A LA YAGUARETÉ LA MATARON», AFIRMÓ SEBASTIÁN DI MARTINO DE REWILDING
El director de conservación de la Fundación Rewilding, Sebastián Di Martino, aseguró que «todo indica que la yaguareté Acaí fue cazada» y pidió reforzar la presencia en la zona.
La Fundación Rewilding Argentina confirmó que continúa la investigación por la desaparición de Acaí, una hembra de yaguareté liberada el 5 de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable. El director de conservación de la organización, Sebastián Di Martino, explicó que «su collar dejó de transmitir el día 25 de octubre» y que, tras varios intentos de localización por tierra y aire, «se detectó una señal sin movimiento proveniente del río Bermejo».
«Empezamos una búsqueda del animal a través de radio y, con un sobrevuelo, ubicamos el collar que indicaba que no había movimiento. El collar daba señal desde el río Bermejo, pero no lo pudimos recuperar aún», detalló el especialista, quien consideró que «no se puede decir que está muerta, pero estamos convencidos de que es así». Di Martino fue contundente: «Estamos seguros que a la yaguareté la mataron».
Según explicó, Acaí era «la última hembra liberada en el parque» y su pérdida representa un golpe para el proceso de reintroducción de la especie en el Chaco seco, donde desde 1990 no existían registros de hembras silvestres. «La muerte de Acaí, si fue cazada, es un retroceso. En Argentina quedan alrededor de 200 yaguaretés, por eso la pérdida de cualquiera es importantísima», expresó.
Di Martino destacó que el proyecto continuará y que ya se logró establecer una población en crecimiento dentro del parque. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de reforzar la presencia institucional y comunitaria: «Si Acaí fue muerta como creemos, tenemos que tener más presencia y profundizar el trabajo con las comunidades locales».
El especialista también señaló que, en la zona del paraje Manantiales, donde se detectó la última señal del collar, «hay que mejorar el manejo ganadero» y aclaró que «la pérdida de ganado por yaguareté es ínfima». En ese sentido, remarcó que el turismo de avistaje es hoy la principal actividad económica vinculada al parque y una alternativa sustentable para los pobladores.
«Hay cosas que mejorar, sin duda. Tenemos que trabajar más profundamente para que estos hechos no vuelvan a repetirse», concluyó Di Martino, quien insistió en que la prioridad ahora es determinar qué ocurrió con Acaí y encontrar a los responsables, en caso de confirmarse que fue víctima de la caza furtiva.