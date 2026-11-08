PROFUNDO PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE JOSÉ LUIS CAPPUSSI JEFE DE PROTOCOLO PROVINCIAL
La administración pública provincial y la comunidad institucional se encuentran conmocionadas tras confirmarse el repentino fallecimiento de José Luis Cappussi, quien se desempeñaba como jefe de Protocolo y Ceremonial del Gobierno donde trabajó durante diferentes gestiones.
El trágico hecho ocurrió este domingo cerca de las 8:50 en su domicilio particular ubicado en Resistencia. Tras el alerta brindado por sus familiares, personal policial y médico acudió al lugar, donde lamentablemente se constató su deceso. Por disposición de la fiscalía en turno, se activaron los protocolos correspondientes y el cuerpo fue trasladado al IMCIF para las pericias de rigor.
Desde distintos sectores del ámbito político y gubernamental expresaron sus condolencias y múltiples muestras de dolor ante la irreparable pérdida de un funcionario muy querido y respetado por su trayectoria en toda la provincia.
Q.E.P.D. 🌹🙏