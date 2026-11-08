PROFUNDO PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE JOSÉ LUIS CAPPUSSI JEFE DE PROTOCOLO PROVINCIAL

En el marco de la lucha contra el dengue se realizo con éxito el trabajo de descacharrado de la planta urbana de la

Profundo pesar en la policía del Chaco por el fallecimiento del sargento Antonio Piedrabuena a la edad de 35 años.

Tuvo un cuadro febril elevado y empeoró a pesar de la atención médica . Dejó de existir ayer en horas de la tarde