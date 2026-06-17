PROGANO: EL IMPULSO QUE DEVUELVE OPORTUNIDADES A LOS PRODUCTORES DE EL IMPENETRABLE

Ante los rumores de cierre del servicio de neonatología denunciado por el gremio APTASCH, la Dra. Andrea Cruz –Directora del Hospital Local-,

​￼La Dirección del Bicentenario desmiente el cierre del Servicio de Neonatología

Maldad sin límites: mataron a una puma, la faenaron y robaron su cachorro

Ocurrió en Pampa del Infierno, mataron a una puma, la faenaron y le sacaron a su cría a quien mantenían en cautiverio. Lejos