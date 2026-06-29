PROGRAMA ÑANDE: EL GOBIERNO FORTALECE EL ACOMPAÑAMIENTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN POZO COLORADO Y ZAPARINQUI
*El coordinador Belchi Silva presentó los alcances del programa y la planificación de asistencia técnica destinadas a las familias productoras de la zona.*
Durante el encuentro se avanzó en la planificación de estrategias de acompañamiento territorial y asistencia técnica, con el propósito de brindar herramientas que permitan fortalecer la producción local, mejorar las condiciones de trabajo de las familias rurales y potenciar el arraigo en sus comunidades.
Silva destacó que el programa busca generar una presencia permanente del Estado en el territorio, trabajando de manera articulada con los productores para responder a las necesidades de cada región. “El Programa Ñande nace con una mirada profundamente territorial. Queremos estar cerca de cada familia productora, conocer sus necesidades y acompañarlas con herramientas concretas que les permitan crecer y desarrollar todo su potencial”, expresó.
Asimismo, señaló que la articulación con las comunidades es uno de los ejes fundamentales de la iniciativa. “No se trata solamente de brindar asistencia técnica, sino de construir un trabajo conjunto con los productores, escuchando sus demandas y planificando acciones que generen resultados sostenibles en el tiempo”, afirmó.
El coordinador remarcó además que el fortalecimiento de los pequeños productores constituye una prioridad para el Gobierno provincial. “Nuestro compromiso es seguir recorriendo el interior, consolidando una red de acompañamiento permanente y promoviendo oportunidades para que las familias rurales puedan producir más y mejorar su calidad de vida. Ese es el espíritu del Programa Ñande”, concluyó.
Las actividades desarrolladas en Pozo Colorado y Zaparinqui forman parte de una agenda territorial que continuará en distintas localidades del Chaco, consolidando la presencia del Estado junto a los pequeños productores y promoviendo el desarrollo productivo en toda la provincia.