PROTESTA EN EL ACCESO A CASTELLI

El dirigente de Federación Sitech rechazó de plano la propuesta del 25% de aumento en tres cuotas. PreviousNext Actualidad El gremio docente Federación

«Con esta oferta, no inician las clases», advirtió Mijno

RESCATAN SIETE PICHONES DE LORO HABLADOR QUE ERAN LLEVADOS DE CASTELLI A RESISTENCIA

Los llevaban en un auto. Efectivos de Gendarmería Nacional rescataron este domingo, cerca de Sáenz Peña, a siete pichones de loro hablador que