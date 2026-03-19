PROTESTA EN EL ACCESO A CASTELLI
19 marzo, 2026
Manifestantes de la organización social CCC encabezan una protesta a la vera de la Ruta Nacional 95, en el acceso sur de Castelli, en el marco de la jornada provincial de lucha.
Entre los reclamos, plantean reivindicaciones laborales, generación de empleo, cumplimiento de la Cláusula Gatillo docente; como así también el rechazo a la quita de planes sociales nacionales y la garantía de asistencia alimentaria.
Ademas otros puntos sobre salud, educación, infraestructura, tierras, producción y un fuerte cuestionamos a los incrementos de las tarifas de agua y luz .
Fuente: Diariocastelli.com