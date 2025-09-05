Inicio > Actualidad & General > prueba de entrada prueba de entrada 5 septiembre, 2025 demostración de la prueba de entrada Tweet Pin It Posts Relacionados Coronavirus: confirmaron un nuevo muerto en Argentina y 75 nuevos casos, cuatro son de Chaco El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo la muerte de un hombre que tenía coronavirus. Además, informó que hay 75 EL 23 Y 30 DE DICIEMBRE SERÁN ASUETOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL Fue establecido por el Gobierno del Chaco mediante el Decreto 3060/2022 con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Alcanza a Acerca del autor admin