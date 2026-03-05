PUERTO LAVALLE : INCAUTARON DOS CAMIONETAS ROBADAS Y DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA POR LA JUSTICIA FORMOSEÑA
Operadores del puesto de control caminero Lavalle apresaron a un hombre de 50 años por presentar en el sistema SIFCOP un pedido de captura por supuesto homicidio agravado y femicidio, a solicitud de la justicia de la provincia de Formosa.
Más tarde, ubicados en ruta nacional N° 95 km 1224, incautaron dos camionetas que presentaban pedido de secuestro.
La primera era una camioneta marca Nissan modelo X Terra, era buscada por la justicia de Buenos Aires desde fecha 19/02/2024.
La segunda era una Ford modelo Ranger buscada por supuesta acción de secuestro articulo 39 Ley N° 12.962.