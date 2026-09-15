PUERTO LAVALLE: SAMEEP DESPLIEGA MAQUINARIA ESPECIAL ANTE EL DESVÍO DEL RÍO BERMEJO Y REFUERZA EL PEDIDO DE CUIDAR EL AGUA
La empresa provincial ejecuta tareas de limpieza, profundización y canalización del cauce para favorecer el ingreso de agua hacia la toma de la Planta Potabilizadora. La intervención busca sostener la captación y producción de agua potable para seis localidades de El Impenetrable.
Ante el desvío del cauce del río Bermejo y la consecuente disminución del nivel de agua en el sector de captación, Sameep desplegó maquinaria especial y equipos técnicos y operativos en la zona de la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle.
Las tareas tienen como objetivo encauzar y conducir el recurso hídrico hacia la toma, mediante trabajos de limpieza, profundización y canalización del cauce, con el propósito de sostener la captación, potabilización y posterior distribución de agua potable.
La intervención permitirá preservar la producción de agua destinada a Puerto Lavalle, Fortín Lavalle, Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo, localidades abastecidas por este sistema.
Desde Sameep explicaron que el comportamiento del río Bermejo requiere un monitoreo permanente y respuestas operativas específicas, por tratarse de un cauce con variaciones que pueden modificar las condiciones de captación.
”ESTAMOS TRABAJANDO PARA QUE EL AGUA PUEDA LLEGAR HASTA LA TOMA”
El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el trabajo que se lleva adelante en la zona y explicó que la intervención busca anticiparse a las dificultades que genera el cambio en el cauce.
“El río Bermejo tiene un cauce muy cambiante y, ante este desvío, estamos trabajando con máquinas especiales para lograr que el agua pueda llegar hasta la toma. Es una intervención necesaria para cuidar la captación y sostener el servicio”.
En este contexto, Sameep solicita especialmente a los vecinos de las localidades abastecidas hacer un uso responsable y cuidadoso del agua potable, evitando derroches y utilizando el recurso exclusivamente para las necesidades esenciales.
La empresa remarcó que cada acción de cuidado contribuye a sostener la disponibilidad del recurso, especialmente frente a condiciones naturales que demandan un esfuerzo operativo adicional para garantizar la continuidad del servicio.