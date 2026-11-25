¿QUE PENA PODRÍA RECIBIR ROMILDO LAVIA RACHZ SI ES CONDENADO POR LA MUERTE DEL SARGENTO SANDOVAL?
El periodista fue imputado por homicidio culposo agravado por la fuga, un delito que contempla penas de tres a seis años de prisión cuando el conductor provoca una muerte en un siniestro vial y escapa sin socorrer a la víctima.
La situación judicial del periodista Romildo Ramón Lavia Rachz, imputado por la muerte del sargento primero Juan José Sandoval, abre un interrogante central sobre las consecuencias penales que podría enfrentar si la acusación fiscal logra probar su responsabilidad en el hecho. El fiscal Gerónimo Roggero le atribuyó el supuesto delito de homicidio culposo agravado por la fuga, una figura contemplada en el artículo 84 bis del Código Penal argentino.
La norma establece una pena de tres a seis años de prisión cuando una persona provoca culposamente la muerte de otra mientras conduce un vehículo y, además, se da alguna de las circunstancias agravantes previstas en la legislación. Entre ellas se encuentra expresamente la fuga del lugar del siniestro o la omisión de asistencia a la víctima.
En este caso, la imputación sostiene que Lavia Rachz habría embestido al efectivo policial sobre la Ruta Provincial 9, a la altura del kilómetro 248, durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, y que posteriormente continuó su marcha sin detenerse a socorrerlo. Esa conducta, de acreditarse judicialmente, constituye uno de los elementos que permiten encuadrar el hecho en la modalidad agravada del delito.
El artículo 84 bis también contempla, en su primer párrafo, la inhabilitación especial para conducir de cinco a diez años. Por lo tanto, además de una eventual condena de prisión, el periodista podría recibir una sanción que le impida conducir durante ese período, si así lo determina el tribunal conforme al encuadre legal aplicable.
UN JUICIO ORDINARIO Y SIN JURADOS POPULARES
Otro aspecto importante del expediente es la modalidad en que se desarrollaría un eventual juicio. A diferencia de otras causas penales de gravedad que se tramitan mediante juicios por jurados, el caso de Sandoval tendría un proceso ordinario, con intervención de los magistrados del fuero penal.
Esto responde a que la Ley Provincial 7661, que regula el juicio por jurados en Chaco, establece un listado específico de delitos que deben ser juzgados bajo esa modalidad. Entre ellos figuran los homicidios dolosos del artículo 79, determinados supuestos de los artículos 81 y 165, algunos delitos contra la integridad sexual y aquellos que tienen prevista prisión perpetua. El homicidio culposo agravado del artículo 84 bis no está incluido en ese listado.
En consecuencia, si la causa avanza hacia esa instancia, la responsabilidad penal de Lavia Rachz será evaluada en un juicio convencional, en el que la acusación deberá acreditar los hechos y la participación que le atribuye al imputado.
LA INVESTIGACIÓN Y LAS PRUEBAS
Por el momento, el periodista fue imputado formalmente y se abstuvo de declarar ante el fiscal Roggero. La investigación reunió testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias sobre la Toyota Hilux secuestrada durante el allanamiento realizado en su vivienda.
Entre los elementos incorporados figuran una marca de impacto en uno de los laterales de la camioneta, restos de material azul y fragmentos plásticos que podrían corresponder a un cono de tránsito y elementos refractarios del puesto caminero.
La acusación deberá sostenerse con esas pruebas durante el proceso judicial. La imputación no implica una declaración de culpabilidad: será la Justicia la que determine si existió responsabilidad penal y, eventualmente, qué pena corresponde aplicar por la muerte del sargento primero Juan José Sandoval.
La escala penal prevista por el Código establece, así, un horizonte de entre tres y seis años de prisión si se acredita el homicidio culposo agravado por la fuga
Fuente: Alerta Urbana